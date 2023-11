Dall’Inghilterra: l’IFAB studia l’espulsione a tempo

Non è una novità che il calcio sta cercando di evolversi. L'IFAB, l'International Football Association Board che regola le leggi nel mondo del calcio, sta pensando all'introduzione dell'espulsione a tempo. La singolare sanzione si sta già testando a livello giovanile nelle serie inglesi. Secondo quanto riportato dal The Times, però, l'idea sarebbe quella di valutarla anche per il calcio professionistico. I calciatori espulsi per proteste potrebbero ricevere una sanzione a tempo, di 10 minuti. È questa l'idea dell'IFAB che potrebbe essere presto presa in considerazione.