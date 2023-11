Milan, due giornate di squalifica per Giroud

La sensazione era quella ed ora c'è anche l'ufficialità. Olivier Giroud è stato squalificato per le prossime due giornate di campionato successivamente al cartellino rosso assegnatogli a Lecce. In quell'occasione l'attaccante francese aveva reagito "male" contro il direttore di gara riferendogli parole poco decorose. Dunque l'espulsione con stangata del Direttore sportivo. La peggio l'avrà ora il Milan, il quale dovrà fare a meno del suo goleador (7 reti in campionato). Il centravanti titolare non ci sarà per due gare ostiche come quelle con la Fiorentina (25 novembre) e con il Frosinone (2 dicembre). Ricordiamo che i rossoneri potrebbero non avere a disposizione neanche Rafael Leao, il quale ha riscontrato una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale destro e le cui condizioni sono ancora sotto controllo. Beh, buona fortuna Pioli.