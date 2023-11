Dall’Inghilterra: Manchester United, Ten Hag via? Zidane nel mirino

Piove sul bagnato in casa Manchester United. Dopo l'ennesima sconfitta stagionale (questa volta in coppa contro il Newcastle) il quotidiano "Manchester Evening News" ha riferito che "alcuni giocatori del Manchester United cominciano a dubitare di Erik ten Hag". Come spiegato anche dal tabloid "The Times": "Il Manchester United sta studiando alternative a Erik ten Hag dopo aver diretto il peggior inizio di stagione del club in 61 anni". Come spiegato dal quotidiano, il Manchester United starebbe valutando diversi nomi per sostituire l'ex Ajax. I due più quotati, secondo la stampa inglese, sarebbero Ruben Amorim (allenatore dello Sporting) e Zinedine Zidane. Altri nomi? Unay Emery e Julen Lopetegui secondo AS. Tuttavia, la situazione è ritenuta complessa anche a causa delle possibili novità societarie che subirà il club dell'Old Trafford nelle prossime settimane. Come sottolinea il Times, l' acquisto di un quarto del club da parte di Sir Jim Ratcliffe , che spera di assumersi "la responsabilità delle decisioni su questioni calcistiche, come la posizione di allenatore", porta il Manchester United a non precipitarsi sul processo decisionale. E il club insiste di essere “impegnato con Erik ten Hag – che ha un contratto fino al 2025 – e crede che possa cambiare la stagione della sua squadra ” .