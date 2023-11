Onana non convince, lo United guarda nuovamente sul mercato

MERCATO: Se la situazione non dovesse migliorare in queste settimane, lo United potrebbe intervenire sul mercato già il prossimo gennaio. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese ABola, i red devils hanno bussato ancora una volta alla porta del Porto chiedendo informazioni riguardo l'estremo difensore Diogo Costa. Come ricordato in precedenza, un contatto tra i due c'era già stato in estate ma tutto si è concluso in un nulla di fatto con gli inglesi che si sono rivolti al camerunese e l'Inter. Ora viste le condizioni il suo nome è tornato di moda. I problemi all'orizzonte però sono essenzialmente due: uno il prezzo del portiere lusitano, che il Porto non vuole vendere in nessun modo e l'unico modo per aggiudicarselo è passando dalla clausola rescissoria da 75 milioni di euro. L'altro è Andre Onana, investimento da circa 55 milioni di euro che finirebbe in panchina.