Dall’Inghilterra: Paolo Maldini potrebbe firmare per il Manchester United

Incredibile ma vero, Paolo Maldini potrebbe salutare tutti e volare in Inghilterra per firmare con il ManchesterUnited. l'ex direttore sportivo del Milan, rimasto senza squadra successivamente al licenziamento, è una delle novità che la proprietà Ratcliffe intende apportare al club. È infatti noto a tutti come le cose non vadano per la meglio ai red devils. Il momento di crisi è tangibile, sia dentro che fuori dal terreno di gioco. Un cambiamento è necessario. Dunque, secondo quanto riportato dal media inglese Mirror, il proprietario di INEOS che presto acquisirà il 25% delle quote del Manchester United avrebbe pensato all'ex rossonero. Maldini, dal canto suo, ha rifiutato diverse proposte dall'Arabia Saudita e sarebbe favorevole ad un'avventura in Premier League. Certo, però, sono ancora da definire diversi aspetti della trattativa. Inoltre, è in voga anche il nome di Laurent Blanc. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.