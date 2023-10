Dall’Inghilterra: scandalo in Premier, sexy party organizzati da calciatori

Scoppia un nuovo scandalo a sfondo sessuale in Premier League. Come rivelato dal quotidiano inglese "The Sun" infatti, un calciatore (di cui non è ancora noto il nome) avrebbe organizzato diversi party sessuali. In queste feste, "le modelle partecipanti sarebbero state costrette a dare ufficialmente il proprio consenso a pratiche erotiche come l'imbavagliamento" - spiega il tabloid inglese "The Sun".