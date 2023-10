Arabia Saudita, nel mirino due top player della Premier League

OBIETTIVI: Si tratta di due calciatori che hanno scritto record del campionato inglese in questi ultimi anni. Il primo è già stato ampiamente discusso e si tratta di Mohamed Salah. L'egiziano è stato ad un passo dall'Al Ittihad la scorsa estate e solo il Liverpool ha potuto evitare il trasferimento, ma ci riuscirà un'altra volta? L'addio sembra ormai scritto e proprio in direzione Arabia, che presto ci riproverà. Il secondo nome è invece nuovo in quest'ottica e certamente molto più complicato da raggiungere. Parliamo di Kevin DeBruyne, il quale dopo un grande avvio di stagione si è fermato per infortunio e ancora oggi è ai box. Il trequartista ha un contratto fino a giugno del 2025 con il City e i sauditi proveranno a premere proprio su questo tasto, oltre che riempirlo d'oro ovviamente.