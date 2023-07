David Silva fa crack, in Spagna sicuri: a breve annuncio del ritiro

Brutte notizie in casa Real Sociedad : David Silva ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore. Un infortunio molto grave per l'esperto calciatore che oltre a lasciare scoperta la squadra potrebbe portare grossi cambiamenti anche nella sua vita.

Infatti, secondo molti media iberici, David Silva, conscio della sua età (37 anni) e dei tempi di recupero da un problema così grave, potrebbe annunciare a breve il ritiro dal calcio giocato. In particolare El Larguero e Relevo sono sicuri che il giocatore potrebbe esporsi già nei prossimi giorni per comunicare la sua decisione anche se trascorrerà l'intera stagione al San Sebastian quantomeno per non lasciare in questo triste modo l'ambiente a cui è fortemente legato.