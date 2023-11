De Bruyne, co-autore (per errore) del nuovo singolo di Drake

Ha dell'incredibile quanto accaduto nelle ultime ore. Sui social è balzato in alto nelle classifiche il nome di Kevin De Bruyne, accusato da alcuni tifosi di aver prodotto con il famoso cantante Drake il singolo 'Wick Man', l'ultimo prodotto ed uscito. "L'arma del delitto" è rintracciabile nei titoli di coda del pezzo (pubblicato lo scorso venerdì). In questi ad un certo punto è possibile leggere un "K. De Bruyne". Così, l'accostamento è stato facile e veloce. Per mantenere bassi gli animi e non far scoppiare un caso (comunque esploso) il calciatore è intervenuto affermando di non esser lui ad aver diretto il singolo del famoso cantante canadese. Poi, ha preso sul ridere l'accaduto e scherzato con queste parole: "Drake aveva bisogno di un assist". Un episodio spiritoso che lo avrà certamente distratto dal periodo di convalescenza che lo tiene ai box dalla prima giornata di campionato.