De Bruyne infortunato? Guardiola: “Non so quando tornerà”

Brutte notizie per il Manchester City, il quale perde Kevin De Bruyne per infortunio. In particolare, non sarebbero chiare le condizioni del trequartista belga, il quale ha dato forfait per la sfida di ieri contro il Fulham. A risolvere i dubbi dei tifosi è stato Pep Guardiola, il quale ha incupito l'alone di mistero intorno alla faccenda: "Kevin non è stato convocato con la squadra perché non sta bene. Ha qualche problema e non è in grado di giocare".