De Gea torna al Manchester United per allenarsi

Lo spagnolo non tornerà al Manchester United, almeno non ora. Risiede in Inghilterra per un fattore economica e ne approfitta per allenarsi

David De Gea è tornato a Manchester di recente, facendo sognare i tifosi riguardo un suo probabile rientro in squadra. Perché le prestazioni di Andre Onana, il portiere da oltre 50 milioni di dollari che avrebbe dovuto sostituirlo, lasciano a desiderare e i supporter non ne possono più. Tutti invocano il suo nome, che per dieci anni ha egregiamente difeso la porta del club inglese. Ma non sarà così. Non tornerà, ne è certo. De Gea è rimasto svincolato dalla separazione con i red devils, ma il suo ritorno a Manchester non è legato al club. Secondo quanto riportato da Relevo, il portiere è tornato in Inghilterra per un semplice motivo economico e legato alle tasse inglesi. Quest'ultime, infatti, pare abbiano un tempo limite da rispettare per esser riscosse e la residenza all'interno del paese è una condizione necessaria a cui anche De Gea deve sottostare.