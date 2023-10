Manchester, avvistato De Gea in città: tifosi dello United sognano il ritorno

Complice una prima parte di stagione tutt'altro che positiva per l'ex portiere dell'Inter André Onana, i tifosi del Manchester United sognano il ritorno dalle parti di Old Trafford di David De Gea, portiere che si è svincolato in estate dopo anni al club inglese. In questo senso, ha fatto molto rumore a Manchester la presenza in città di David De Gea che, in questi giorni, ha passato del tempo nel luogo in cui è stato negli ultimi anni. Tuttavia, a spezzare immediatamente i sogni di mercato della tifoseria dei Red Devils è stato subito il quotidiano inglese "Daily Mail", tabloid che ha spiegato i motivi della presenza di De Gea a Manchester in questi giorni. Come raccontato dall'Inghilterra infatti, il portiere spagnolo ex Atletico Madrid si troverebbe in città soltanto per motivi logistici. Come spiegato, De Gea doveva semplicemente prendere alcune cose dalla propria abitazione inglese in cui ha vissuto per oltre un decennio. Infatti, spiega il giornale: "De Gea è tornato in Inghilterra lunedì e si fermerà qualche giorno a Manchester solo per risolvere questioni logistiche relative alla casa dove ha vissuto negli ultimi anni. Attualmente vive con la moglie Edurne Garcia e la figlia Yanay a Madrid".