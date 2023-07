De Gea tra campo e… matrimonio: si è sposato con la sua Edurne

Matrimonio per il portiere spagnolo che ha detto "sì" alla sua Edurne, nota cantante e sua compagna da tempo.

David De Geaha ufficialmente sposato la sua fidanzata Edurne Garcia. Non solo le vicende calcistiche per il portiere spagnolo che è diventato free agent dopo la fine del suo naturale contratto col Manchester United. Per l'estremo difensore sono state ore importanti anche a livello privato.