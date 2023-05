Tra rinnovo e garanzie, futuro incerto per De Gea al Manchester United

Futuro da decifrare per l'estremo difensore, con rinnovo in stallo causa eccessive garanzie richieste al club

Redazione ITASportPress

Sembrava esser prossimo al rinnovo e invece no, altro passo indietro. Il futuro di David De Gea è ancora tutto da decifrare, con il ManchesterUnited che ci prova, sembra vicino alla conclusione, ma non affonda il colpo. Si perché i Red Devils avrebbero intenzione di continuare con l'estremo difensore spagnolo, non avrebbero dubbi al riguardo, ma non a tutti i costi. Come riportato dal The Telegraph, infatti, il portiere richiederebbe garanzie contrattuali quali il club non sarebbe d'accordo, allentando così i rapporti e rendendo complicate le cose.

Primo a sperare nella permanenza dell'estremo difensore sarebbe proprio il tecnico dello United, Erik ten Hag. L'ex Ajax ha speso belle parole nei confronti di De Gea, oltre ad aver allontanato voci di mercato che vedevano un possibile interesse dei Red Devils per Onana: "Io vorrei che restasse con noi. La trattativa per il rinnovo è iniziata" le parole in conferenza stampa.

Tutte le carte sembravano in regola, ma vi sono dettagli troppo importanti da decifrare i quali potrebbero far saltare tutto. Dal canto suo, nonostante sia considerato come tra i peggiori portieri in Premier della stagione, David è in rosa da più di dieci anni e vorrebbe rimanervi, ma alle sua condizioni. La sessione estiva di calciomercato fornirà più dettagli.