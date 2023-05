De Zerbi scala le classifiche, accostato ad una big inglese

L'ex Sassuolo riceve apprezzamenti in Premier e finisce nel taccuino di una big inglese per la prossima stagione

Roberto De Zerbi si sta dimostrando uno dei migliori allenatori italiani dell'ultima generazione. Partendo dal Sassuolo in Serie A, il tecnico sta raggiungendo cime inimmaginabili in Premier League col Brighton. E sembra non esser tutto. Un'altra big inglese ne avrebbe segnato il nome sul taccuino per la prossima stagione, pronti a regalare mercato e coppe europee. Si tratterebbe del Liverpool che, secondo Sportmediaset, potrebbe esonerare Jurgen Klopp al termine della stagione e affidarsi all'attuale tecnico del Brighton per ripartire da zero.