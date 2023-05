Premier League, per premio di allenatore dell’anno c’è anche De Zerbi

Sesto posto in classifica dopo 35 gare giocate in campionato. Il Brighton di Roberto De Zerbi è sicuramente tra le favole della stagione in corso di Premier League. Anche per questo lo stesso massimo campionato inglese ha deciso di "premiare" il manager italiano inserendolo nella lista dei sei allenatori che andranno a contendersi il titolo di mister dell'anno.

La Premier League ha diffuso, infatti, in queste ore, le candidature finali per i consueti premi di fine stagione. Per quanto riguarda il 'Manager of the season' sono sei gli allenatori in corsa: uno di questi è Roberto De Zerbi del Brighton. L'ex allenatore del Sassuolo avrà, però, avversari decisamente tosti da superare. In primi c'è Mikel Arteta dell'Arsenal che, tolta l'ultima parte di stagione, ha riportato i Gunners a lottare per il titolo, oltre che ad un piazzamento in Champions.