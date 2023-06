Secondo Sky Sports, proprio tale somma è ritenuta non superabile dal Manchester City che, di fatto, si è tirata fuori dalla battaglia decidendo di non voler più fronteggiare i rivali sul centrocampista.

Il City sta seguendo la sua linea, ovvero decidere un tetto massimo da spendere per un giocatore e non superlarlo. Sky Sports riferisce che si tratta dello stesso sistema utilizzato in passato per Maguire, poi andato allo United, Cucurella e Jorginho, andati al Chelsea.