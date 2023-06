Dembelé: “Mangiavo solo pizza e hamburger? Ecco la verità”

Una cosa che il francese ha cambiato è l'alimentazione ma guai a dire, come era capitato in passato, che Dembelé mangiasse solo pizza e hamburger: "Ora è obbligatorio mangiare nella Città dello Sport. Prima dicevano che mangiavo solo hamburger e pizze, ma non è vero. E se ho avuto infortuni, non è stato per aver mangiato pizze o hamburger. Ora mangio bene a casa o nella Città dello Sport, ho un nutrizionista e sto bene".