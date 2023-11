Deschamps alza la voce: “Pallone d’Oro? Mbappé meritava molto di più”

Il C.t. è rimasto sorpreso per il mancato Pallone d'Oro a Mbappé: "Non dico che Messi o Haaland non lo meritassero, ma guardato cosa ha fatto Kylian"

Intervenuto ad un'intervista rilasciata a BeInSports, Didier Deschamps è tornato sulle tanto chiacchierate premiazioni del Pallone d'Oro. Come tutti sappiamo è stato Lionel Messi a vincere l'ambito premio individuale, a discapito di Erling Haaland e Kylian Mbappé. Proprio riguardo quest'ultimo il Commissario tecnico della Francia non si capacita dei voti di alcuni giornalisti. Secondo lui, il francese avrebbe meritato di vincere: "Sinceramente? Che sia terzo è una grande delusione. Non dico che Messi o Haaland non lo avrebbero meritato, ma con quello che Kylian ha realizzato credo lo meritasse anche lui". Poi continuando sullo stato d'animo del calciatore: "Non ho da consolarlo in questo momento. Lui è deluso. Alcuni non hanno messo Mbappé tra i primi cinque... cioè davvero, non userò il termine disonestà ma non ne siamo lontani". Questa volta Deschamps ha deciso di alzare la voce e tutti lo hanno sentito, chissà però se verrà ascoltato.