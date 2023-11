Deschamps: “Messi il migliore della storia? Difficile dirlo, Ronaldo e Mbappé…”

MESSI: Il francese è intervenuto ad una trasmissione messicana. Rispondendo alla domanda "è Messi il miglior calciatore della storia?" ha tirato in ballo anche il suo pupillo, Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo. "È difficile dire che Messi è migliore di Ronaldo o Mbappé, che è più giovane. Sono giocatori che hanno lasciato il segno nella storia del calcio mondiale" ha dichiarato Didier Deschamps risolvendo una volta per tutte questo nodo. Secondo il C.t. non è facile stabilire quale sia il migliore della storia per via di una serie di parametri, tra cui quello dell'età per quanto riguarda l'attaccante del Psg.