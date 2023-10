Pallone d’Oro, Martinez: “Messi? Dispiace per quelli della sua era che non lo vinceranno”

Presente alla cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2023 andato a Lionel Messi, Emiliano Martinez ha elogiato il compagno di Nazionale Messi. "El dibu", come viene soprannominato nell'Albiceleste, non ha avuto mai dubbi a riguardo: "Il premio è per il miglior giocatore del mondo mi dispiace per quelli della sua era che non potranno farlo".