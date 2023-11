Deschamps non se lo spiega: “È fondamentale, eppure non ha vinto il Pallone d’Oro”

Continua a far discutere la premiazione di France Football per il Pallone d'Oro. A prendersi carico di questa polemica è stato il Commissario tecnico della Francia Didier Deschamps , il quale ha tirato in ballo un altro nome questa volta nemmeno preso in considerazione. Si tratta di Antoine Griezmann , calciatore nuovamente fondamentale per le gerarchie di Atletico Madrid e Nazionale.

LA POLEMICA: Il C.t. ha alzato la voce e aperto gli occhi facendo riferimento non all'edizione appena passata, quanto a quella del 2018. "Per una squadra, è meraviglioso averlo - ha esordito Deschamps in un'intervista concessa al Telefoot -. È un ottimo esempio per tutti sia dentro che fuori dal campo. Credo potesse vincere qualche premio qualche anno fa. In particolare mi riferisco al Pallone d'Oro del 2018, con la stagione che fece e il titolo di Campione del Mondo... Insomma, non ha ottenuto il riconoscimento che meritava". In conclusione: "Non dico sia insostituibile, ma è stato bravo a rendersi indispensabile per le sue squadre nel corso degli anni. È solido come una roccia. Sei il mio preferito Antoine!".