Paulo Futre, leggenda del calcio portoghese, non ha dubbi sull'operazione che ha portato all'acquisto da parte del Benfica di Angel Di Maria. Il Fideo, nonostante una stagione non indimenticabile alla Juventus, sembra poter essere il colpo che farà la differenza per le Aquile.