Diamanti studia da mister: “Guardiola e De Zerbi? Ognuno deve avere proprie idee”

Alessandro Diamanti, ex fantasista e ora nuovo allenatore del settore giovanile del Melbourne City in Australia, ha parlato a Sky Sport da Coverciano dove studia per ottenere il patentino. Estroso come da calciatore, Alino non ha problemi a parlare di quello che sarà il suo stile da mister senza ispirarsi a nessuno dei tecnici avuti in passato ma cercando di avere una sua precisa idea di gioco.