Diego Costa riparte dal Botafogo: “Felice di essere in questa famiglia”

"Il Botafogo continua a migliorare la rosa per il prosieguo della stagione e avrà l'esperienza di Diego Costa, attaccante ispano-brasiliano di 34 anni, con un contratto firmato fino alla fine del 2023. Diego arriverà nei prossimi giorni a Rio de Janeiro per iniziare la sua carriera con la maglia dell'alvinegra", si legge nella nota. "La data della conferenza stampa di presentazione del rinforzo sarà comunicata in un secondo momento. Benvenuto nella famiglia Botafogo, Diego! Con un vasto curriculum nel calcio europeo, Diego Costa ha giocato in squadre di calcio portoghesi, spagnole e inglesi. Nato a Lagarto (SE), il brasiliano naturalizzato spagnolo ha difeso anche la nazionale spagnola nei Mondiali 2014 e 2018. In Brasile Diego ha vestito nella stagione 2021 la maglia dell'Atlético Mineiro e ha lavorato al Wolverhampton, in Inghilterra".