Diego Lugano attacca l’Argentina: “Aiutata a vincere il Mondiale”

Duro attacco di Diego Lugano alla Fifa e all'Argentina dopo la vittoria del Mondiale in Qatar.

Diego Lugano , ex capitano dell' Uruguay , ha attaccato duramente la FIFA che avrebbe favorito l' Argentina nella conquista del titolo mondiale in Qatar.

Durante un’intervista per il programma Fútbol por Carve, l'ex giocatore si è lasciato andare a pesanti accuse: "L'Argentina è stata aiutata a diventare campione del mondo. Non c'è dubbio", il commento dell'ex difensore della Celese. "Sicuramente avranno i loro meriti, ma i cinque rigori che hanno avuto sono dubbi. Questo è un dato di fatto. Ma è merito anche di Messi, che ha un impatto globale enorme". E ancora facendo riferimento alla figura de La Pulce: "Pensate che la FIFA non lo utilizzi? E brava l'Argentina, che ha saputo approfittarne".