Psg-Messi è rottura: i tifosi lo fischiano prima e durante match contro l’Ajaccio

Tornato a giocare come titolare nel Psg, Lionel Messi ha dovuto fare i conti con l'accoglienza non proprio felice dei suoi stessi tifosi...

FISCHI - Dopo il viaggio in Arabia non autorizzato, le polemiche dei tifosi sotto casa e le scuse, è ancora tensione tra l'ambiente Psg e Lionel Messi e la conferma, come detto, è arrivata dalla casa tra le mura "amiche" contro l'Ajaccio. Già dalla lettura delle formazioni, infatti, al pronunciare il nome dell'argentino, il Parco dei Principi si è lasciata andare a fischi e grida. Poi, come se non bastasse, ai primi tocchi di palla del campione del mondo, ecco nuovi cori e fischi a lui indirizzati. Nessun dubbio che il trattamento fosse nei suoi confronti dato che ai restanti compagni non è stata riservata alcuna contestazione.