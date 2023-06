Diogo Jota, la curiosa paura del… Real Madrid in Europa League: “Ci hanno sempre eliminato”

Il Liverpool ha terminato la passata stagione classificandosi al quinto posto. Una posizione che non permetterà ai Reds di giocare in Champions League. La formazione di Klopp sarà comunque in Europa League, competizione che Diogo Jota ha tutta la voglia di vincere. Il giocatore lo ha confermato a Four Four Two svelando anche una curiosissima "paura". Quella di dover fare i conti... con il Real Madrid.