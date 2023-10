Disastro Ajax, altra sconfitta in campionato: Lancieri penultimi

Continua la crisi dell'Ajax in Eredivisie. La squadra di Maurice Stejin è uscita sconfitta anche dallo Stadion Galgenwaard di Utrecht. I padroni di casa si impongono per 4-3. Passato in doppio vantaggio (grazie ai gol di Flamingo e van Der Hoorn), l'Utrecht viene ripreso dalla doppietta di Hlynsson. L'Ajax passa anche in vantaggio grazie al rigore trasformato da Bergwijn, ma poi arriva una nuova rimonta: prima Toornstra e poi Fraulo fissano il punteggio sul 4-3 finale.