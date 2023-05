Disavventura per André Silva: colpito da una moneta in Friburgo-Lipsia

L'ex bomber anche del Milan colpito da una moneta nel corso della gara di Coppa di Germania mentre si stava riscaldando a bordocampo.

Un brutto episodio è andato in scena nelle scorse ore in Coppa di Germania tra Friburgo e Lipsia. Dagli spalti, infatti, i tifosi di casa hanno effettuato un lancio di oggetti e, in questo caso, di una moneta che ha colpito una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex milanista André Silva.

Il bomber del Lipsia si stafa riscaldando insieme ad altri compagni quando è stato sfortunatamente vittima di questo episodio che ha generato tante polemiche in campo e fuori.

Per il giocatore, che poi non è entrato sul terreno di gioco, sembra non ci siano state grosse conseguenze se non un piccolo spavento e, immaginiamo anche il dolore per l'impatto con quella che pare essere stata una moneta da due euro.

Al termine della gara, conclusa sul 5-1 per il Lipsia, Jochen Saier, direttore sportivo del Friburgo, ai microfoni di Sky, ha commentato duramente quanto accaduto condannando l'episodio: "Questa cosa fa schifo, non importa cosa sia successo prima, non deve succedere una cosa simile in uno stadio. Possiamo solo scusarci per questo".