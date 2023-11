Donnarumma: “L’accoglienza di San Siro? È stato difficile, soprattutto dopo…”

A giorni di distanza Gigio Donnarumma è tornato sulla "calorosa" accoglienza riservatagli dai tifosi rossoneri. In occasione del match di Champions League Milan-Psg, il portiere è ha fatto ritorno a San Siro da avversario e i suoi ex supporter lo hanno riempito di fischi. Un clima infernale come ricordato dallo stesso calciatore, il quale ammette di aver accusato il colpo.

L'ACCOGLIENZA: Il portiere ha fatto riferimento ad un episodio già accaduto in passato con la maglia della Nazionale italiana, ammettendo di aver provato le medesime emozioni. "Sicuramente non è stato facile a ottobre, nel 2021, e non è stato facile ora. In campo c'è un altro clima e quindi riesci più facilmente a non farti distrarre. Riesci a concentrarti sulla squadra e dare tutto quello che hai. Il problema è giunto una volta finita la partita, li si che ne risenti. Scarichi un pò di emozioni" ha dichiarato Gigio Donnarumma in occasione della "Hall of Fame del calcio italiano". Da quando ha "tradito" i colori rossoneri per trasferirsi al Psg il portiere non ha avuto più pace. L'ultima invenzione sono i "dollarumma" con riferimento all'oneroso stipendio che Gigio percepisce a Parigi.