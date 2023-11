Balotelli difende Donnarumma: “Dispiace per Gigio, non lo merita dai tifosi”

IL MESSAGGIO: "Non so con precisione cosa gli sia successo, ma posso dire che mi dispiace veramente tanto per Gigio. Non credo meriti tutta questa ostilità, proprio lui no. Poi certo i tifosi sono così ed è normale ormai. Ricordo però che Come calciatore, non può dire certe cose. Non puoi parlare di cosa sia realmente accaduto. Credo però che se avesse potuto farlo sarebbe rimasto a Milano" ha dichiarato Mario Balotelli ospite del podcast Vox to Box delcanale YouTubeControCalcio. In conclusione, l'attaccante ha detto: "Credo non sia colpa sua e non è facile reagire a tutto ciò. Davvero, complimenti a lui. Poi ci tengo a dire che Gigio non ha risposto a nessuno e non ha fatto nulla".