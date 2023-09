Donnarumma sbaglia e Luis Enrique impazzisce: che sfuriata dell’allenatore…

Il Psg continua a vincere e senza troppe difficoltà, confermando l'importanza in panchina di una figura come quella di Luis Enrique. Lo stesso allenatore è rimasto contento della prestazione della sua squadra contro Lione, ma è anche vero che non ammette il minimo errore. E a pagare questa volta è stato Gianluigi Donnarumma, il portierone dei parigini. Verso il termine della sfida, già indirizzata per la vittoria, il portiere ha preferito spazzare lontano il pallone provocando l'ira dell'allenatore direttamente dalla panchina. Come noto a tutti, infatti, Luis Enrique ama giocare palla a terra, con scambi stretti e veloci partendo già dalla porta. Così alla visione dell'operato dell'ex Milan, si è lasciato ad una reazione istintiva e furiosa allontanandosi dall'area tecnica e sedendosi in tribuna.