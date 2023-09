Psg, Luis Enrique ringrazia: “Mercato perfetto, non potevo chiedere di meglio”

Il calciomercato è ufficialmente concluso in Europa e i club fanno i bilanci della sessione. Per Luis Enrique, questa non poteva andare meglio. L'allenatore lo ha affermato direttamente in conferenza stampa dove ha ringraziato il Psg per il mercato condotto e per i rinforzi regalati alla rosa. "Per me è stato un mercato perfetto - ha esordito l'allenatore -. Posso solo congratularmi con il presidente e il direttore Luis Campos per il buon lavoro. Penso che sia stato condotto un ottimo mercato quest'estate. Anzi eccezionale. Non avremmo potuto pianificare uno scenario migliore". Una sessione che ha portato via da Parigi Neymar e Messi, ma visto entrare profili del calibro di Dembélé, Gonçalo Ramos, Asensio e, ultimo ma non per importanza, Kolo Muani. Proprio sul francese, l'allenatore ha dichiarato: "Può giocare ovunque in attacco ed è francese, fa al caso nostro".