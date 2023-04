Drogba non perdona: “Chelsea? Non riconosco il mio club”

Didier Drogba non le manda a dire al Chelsea e conferma di non aver digerito l'eliminazione dalla Champions League del club inglese dopo il doppio confronto contro il Real Madrid ai quarti di finale.

L'ex attaccante dei Blues ha fortemente criticato la gestione di Todd Boehly parlando a Canal+: "Non riconosco il mio club. Non è più lo stesso. C'è un nuovo proprietario e una nuova visione. Certo, abbiamo cercato di paragonarlo a quanto accaduto nell'era di Roman Abramovich, quando sono stati ingaggiati molti giocatori, ma le decisioni erano state molto intelligenti. Ha portato giocatori come Petr Cech, Andriy Shevchenko, Hernán Crespo, Michael Essien, Florent Malouda e me. Era stata creata una squadra per vincere titoli", il commento di Drogba.