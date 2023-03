Dugarry e l’infortunio di Neymar: “Sono felice per il Psg perché…”

Una brutta tegola per il Psg con l' infortunio di Neymar che ha concluso anzitempo la stagione. Eppure, almeno secondo Christophe Dugarry questa assenza potrà essere l'occasione per vedere la squadra francese giocare meglio e ottenere risultati.

OCCASIONE - "L'infortunio di Neymar? Sono felice , è un'opportunità incredibile per Galtier", ha detto Dugarry. "Ad un certo punto avrebbe dovuto trovare il coraggio di tenerlo fuori, era l'unica soluzione: la squadra è molto più equilibrata con cinque dietro, tre centrocampisti e Messi-Mbappe davanti. Il Psg non è capace di mantenere il controllo del pallone perché quando lo perde i tre attaccanti non difendono e tutti si ritrovano in pericolo. Sono troppe le occasioni concesse".