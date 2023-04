Dugarry stufo di Mbappé: “Fermiamo questo ego”

Dopo la nuova tensione nata tra Psg e Mbappé, l'ex calciatore ha detto la sua sul comportamento da protagonista del giovane attaccante.

L'ex storico calciatore Christophe Dugarry ha commentato così a RMC Sport il caso Mbappé che nelle ultime ore si è scagliato contro il Psga seguito della pubblicazione di un video promozionale con lui protagonista per la prossima campagna abbonamenti.

La reazione del giovane attaccante al filmato praticamente tutto incentrato su di lui era stata la seguente: "Ho appena preso parte alla visione della campagna abbonamenti del club per la stagione 23/24. In nessun momento sono stato informato del contenuto dell'intervista con il mio interlocutore. Sembrava un colloquio di base in una giornata di marketing del club. Non sono d'accordo con questo video pubblicato. Ecco perché mi batto per i diritti di immagine individuali. Il PSG è un grande club e una grande famiglia, ma non è certo Kylian Saint-Germain. Cordiali saluti, Kylian Mbappé".

Per questa ragione Dugarry ha sbottato: "Basta, sono stufo di tutta questa suscettibilità. Lo mettiamo al centro della comunicazione, del marketing... Ok, il club doveva avvertirlo. Ma secondo voi vale la pena un messaggio social con cui rendi tutto pubblico? Poteva chiamare il responsabile della comunicazione, la direzione, risolvere internamente. È imbarazzante, zero classe. Questo di Mbappé non è il modo di fare, vi sembra che i problemi del Psg siano una pubblicità fatta da un ragazzo? Fermiamo questi ego!".

Come se non bastasse ha poi aggiunto: "Stanno perdendo partite una dopo l'altra e hanno stipendi folli, non serve tutta questa sceneggiata per uno sponsor. Vuole occuparsi di tutto lui, anche direttore sportivo e compagni... Stop! Deve giocare a calcio e basta".