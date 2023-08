Dzeko: “Ecco il vero motivo per cui ho scelto il Fenerbahce”

SFIDA - "Solo il Fenerbahce mi voleva in Turchia. Due anni fa, anche il Beşiktaş aveva un interesse per me. Abbiamo parlato con la dirigenza del Fenerbahce 2 anni fa. Non dovrebbe essere possibile per una squadra come il Fenerbahce non essere campione per 9 anni. Questa è stata una grande motivazione e una sfida per me venire qui", ha raccontato Dzeko.