Lascia l'Inter come parametro zero Edin Dzeko che vola in Turchia. L'annuncio del Fenerbahce.

L'Inter della stagione 2023/24 non avrà a disposizione Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco non ha rinnovato il suo contratto in scadenza 30 giugno 2023 con i nerazzurri e ha scelto di dire addio a parametro zero. Già decisa anche la sua prossima squadra. Si tratta del Fenerbahce, formazione che milita in Turchia e dove, per altro, si trova anche un'altra vecchia conosceza del calcio italiano, Joao Pedro.