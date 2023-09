Eden Hazard si ritira? Il fratello Thorgan lancia la sfida: “Torna in Belgio”

Gli Hazard brothers riuniti in Belgio? La suggestiva ipotesi prende forma: Thorgan, fresco di firma con l'Anderlecht, invita Eden ad approdare al Saint Gilloise per ricomporre il quadretto completato da Kylian, in forza all'RWDM

In panchina è rimasto il danese Brian Riemer, ma in campo i tifosi del Lotto Park potranno ammirare il trio di connazionali del tecnico, formato da Kasper Schmeichel, Thomas Delaney e Kasper Dolberg, oltre all'altro danese Anders Deyer, riconfermato, e a Thorgan Hazard, tornato in patria a 30 anni dopo aver chiuso la lunga parentesi in Germania tra Borussia Moenchengladbach e Borussia Dortmund.