El Chino Recoba è il nuovo allenatore del National Montevideo: è ufficiale

Prima avventura in panchina per l'ex nerazzurro. El Chino prende il posto di Álvaro Gutiérrez, che ha risolto il contratto con il club uruguaiano

Alvaro Recoba è il nuovo allenatore del National Montevideo. L'ex leggenda uruguaiana, e che ha vestito la maglia dell'Inter, inizierà così la sua prima avventura in panchina. Il classe 1976 prende il posto di Álvaro Gutiérrez, che ha risolto il contratto con il club uruguaiano. Ecco il comunicato ufficiale: "Álvaro “Chino” Recoba assume oggi la guida della prima squadra. Lo Staff Tecnico sarà composto da Nelson Abeijon (AT) e Juan Manuel Alzamendi (PF)". Per El Chino quella al National Montevideo rappresenta la prima vera avventura da allenatore. L'ex Inter, infatti, aveva svolto il ruolo di assistente tecnico dal 2020 al 2022 e aveva allenato la squadra U23 nell'ultimo anno. Ora arriva l'importante avventura: il National, in questo momento, è attualmente sesto in campionato e lontano dalla lotta per il titolo.