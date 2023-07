Nel calciomercato succede anche questo. Un colpo ormai fatto che salta (o quasi) a causa... di un cane . Potrebbe essere questa la fine della trattativa che sta andando in scena in queste giornate per il trasferimento di Fabinho in Arabia Saudita, all 'Al Ittihad .

In questo caso, però, giocatore e relativi club, Liverpool e Al Ittihad appunto, non hanno colpe. Come sottolineato da diversi media tra cui anche ESPN, infatti, Fabinho è proprietario di due bulldog francesi, una razza il cui ingresso è vietato in Arabia Saudita, a meno che non siano introdotti ai soli scopi di caccia o di guida per ciechi.