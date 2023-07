Liverpool, Klopp ironizza sul cambio look di Alexander-Arnold: “Per il bene della squadra”

Una nuova stagione è ormai iniziata anche per il Liverpool che sarà chiamato a tornare al vertice della Premier League dopo la passata stagione fatta di alti e bassi. Jurgen Klopp ha parlato ai canali ufficiali del club con tanto di passaggio ironico su Trent Alexander-Arnold e il suo cambio look "per il bene della squadra".

Ebbene sì, perché l'inglese ha abbandonato le sue treccine viste ultimamente e ha optato per una capigliatura più sobria con i capelli corti. Esattamente come nel periodo migliore in carriera avuto in maglia Reds quando la squadra era riuscita a vincere subito.