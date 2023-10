FC Andorra, Gerard Piqué esplode: “Grazie per averci espulso dal Paese”

Gerard Piqué e il suo FC Andorra al centro delle attenzioni in queste ore in Spagna. L'ex Barcellona infatti, è il presidente del club spagnolo che ambisce più grandi palcoscenici spagnoli. Tuttavia, dopo aver appreso che l'FC Andorra non potrà giocare le sue partite all'Estadi Nacional a partire dalla prossima stagione, l'ex difensore del Barça - tramite un post sui propri canali ufficiali - ha spiegato tutto il proprio dispiacere per questa situazione.

"Abbiamo investito più di 4 milioni di euro per adattare l' Estadi Nacional in modo che LaLiga ci lasci giocare e ora ci buttate fuori. Ad Andorra non esiste un impianto sportivo con le condizioni per poter competere l'anno prossimo. Grazie per averci espulsi " - ha spiegato il presidente dell'Andorra, Gerard Piqué. Poi, prosegue l'ex Barcellona: "Non abbiamo altra scelta che lasciare e cambiare nome al club. Congratulazioni, avete lasciato Andorra senza calcio professionistico", ha concluso Piqué. Nel post dell'ex difensore, in allegato anche una notizia in cui Alain Cabanes - segretario di Stato per lo Sport e la la gioventù di Andorra, ha annunciato che il club di Andorra non giocherà le sue partite all'Estadi Nacional a partire dalla prossima stagione.