Felipe Melo alla “Kean”: entra, non tocca palla e viene espulso dopo pochi secondi

La Fluminense vince ma Felipe Melo viene espulso dopo pochi istanti dal suo ingresso in campo.

Redazione ITASportPress

In Serie A abbiamo visto nello scorso weekend il rosso lampo di Kean in Roma-Juventus. Qualcosa di simile è avvenuto anche in Brasile nel match tra Flamengo e Fluminense. Protagonista Felipe Melo, ex volto noto di diversi club italiani.

Il centrocampista brasiliano è entrato a gara in corso ma dopo pochi secondi di gioco, a causa di una mischia, è stato punti col cartellino rosso dall'arbitro. Il calciatore non ha neppure fatto in tempo a toccare il pallone che, a causa di una rissa generatasi per un fallo del suo compagno di squadra Gerson ai danni del rivale Giovanni, il direttore di gara ha deciso di mandarlo fuori per un eccesso di foga nel corso della bagarre che si era creata.

"Quando io faccio qualcosa io è sempre un problema. Il giocatore del Flamengo ha scalciato quello del Fluminense e io ammetto di essere andato a spingere un avversario ma mica l'ho aggredito. Per una gara importante come il 'Fla-Flu' sia il caso di designare un arbitro preparato. E in questo caso...", le parole di Felipe Melo dopo la gara.