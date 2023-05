Firmino, addio in lacrime (e in gol) al Liverpool: i tifosi gli dedicano un murales

Emozioni fortissime ad Anfield per l'ultima partita casalinga stagionale del Liverpool in Premier League che ha visto anche acuni top player salutare il proprio pubblico prima dell'addio a fine anno. Tra questi anche Roberto Firmino che al termine della regular season cambierà maglia.

L'attaccante ha avuto modo di salutre in modo molto speciale tutto il suo pubblico che lo ha supportato per 8 anni. Il giocatore è stato protagonista della rete del pari per 1-1 contro l'Aston Villa su assist di Salah.

Un gol che è stato il modo migliore per dire addio al pubblico Reds. Al triplice fischio il brasiliano non è riuscito a trattenere le lacrime ed è stato "consolato" dai compagni.

Ma non solo. Tutto Anfield lo ha applaudito e, come se non bastasse, all'esterno dello stadio, poche ore prima, proprio i fan avevano inaugurato un murales in suo onore.