Liverpool, era finita? Henderson: “No ma necessario rinfrescare organico”

Un'annata difficile e diversi cambi in rosa all'orizzonte ma per capitan Henderson non si deve parlare di ciclo o era finita.

Redazione ITASportPress

La stagione del Liverpool fin qui non è stata certo positiva anche se, per il raggiungimento dei posti Champions, c'è ancora una speranza. A parlare della stagione e dei cambi annunciati nella rosa con il recente comunicato sull'addio in estate di Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner e Alex Oxlade-Chamberlain, è stato capitan Jordan Henderson che, ai microfoni della PA a margine di un evento a Crewe organizzato dalla NHS Charities Together, ha spiegato: "Ad essere onesti non penso si debba parlare di ricostruzionee. Penso che arriveranno nuovi calciatori, ma non che verrà ricostruita la squadra".

"Molti giocatori fondamentali rimarranno a Liverpool e sono tutti in grado di competere per nuovi successi. Rinfrescare l'organico è necessario, ma ci sarà anche tanta competizione per giocare. Com'è nella tradizione del Liverpool", il commento di Henderson sul momento dei Reds.

Staremo a vedere quindi quali giocatori arriveranno in estate nella squadra di Klopp.