Firmino sugli anni al Liverpool: “Eravamo i più forti al mondo, poi…”

Dopo otto anni, Roberto Firmino ha lasciato il Liverpool. Il brasiliano, attaccante della squadra di Jūrgen Klopp che ha vinto Premier League e UEFA Champions League negli ultimi anni, ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza lo scorso 30 giugno. Ora, per lui, si sono spalancate le porte della Saudi Pro League e dell'AlAhli. Il brasiliano, però, è tornato a parlare della sua esperienza al Liverpool. In occasione del suo libro autobiografico, il classe 1991 ha così parlato delle vittorie con la maglia dei Reds: "Non è un segreto per nessuno. Avevamo conquistato l'Europa, avevamo conquistato il mondo, ma mancava qualcosa: non avevamo ancora conquistato l'Inghilterra e la Premier League.Era quella che la maggior parte dei tifosi voleva. Non ho dubbi che siamo stati i migliori fino a marzo 2020, quando il pianeta si è fermato a causa della pandemia".