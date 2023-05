Flamengo i tifosi contro Vidal (e non solo): “Vai ad allenarti”

Il Flamengo non sta vivendo la sua migliore stagione fin qui in campionato e, anche per questo, pare proprio che i tifosi abbiano perso la pazienza. Specie verso alcuni dei giocatori più rappresentativi. Nelle scorse ore, nonostante la vittoria per 3-2 in trasferta contro il Bahia, che era andato inizialmente sotto 3-0, i supporters dei rossoneri hanno atteso la squadra a Rio de Janeiro per alcune critiche e un confronto non troppo sereno.