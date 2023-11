Flamengo, in programma amichevole con l’Inter Miami di Leo Messi

In programma per gennaio gara amichevole con l'Inter Miami dell'argentino, data ancora da scoprire

Il Flamengo affronterà presto Lionel Messi. Il club brasiliano, che prepara l'avvio della stagione 2024, passerà dieci giorni negli Stati Uniti in preparazione della nuova annata. In questo frangente è già stata organizzata e programmata dalla scorsa estate una sfida con l'Inter Miami del fuoriclasse argentino. La data dell'incontro non è ancora nota. Più precisamente, secondo quanto riportato da Globoesporte, pare che la squadra viaggerà in USA verso la seconda metà di gennaio e tornerà in Brasile alla fine dello stesso mese o agli inizi di febbraio. Dunque, procedendo per ipotesi, la gara dovrebbe avere luogo verso la fine del mese di gennaio. Nello stesso periodo, inoltre, il Flamengo prevede di affrontare amichevoli anche contro River Plate e Atletico Nacional de Colombia.